"The Abyss", "Aliens" & "True Lies" jetzt in 4K & HDR bei Amazon Prime Video & Apple

James Camerons "The Abyss", "Aliens - Die Rückkehr" und "True Lies" sind ab sofort in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und Apple zum Streaming erhältlich. Die Filme stehen sowohl zum Kauf als auch zum Verleih zur Auswahl. Bei Apple gibt es zusätzlich Unterstützung für Dolby Vision und englischen Dolby Atmos-Ton.

Alle drei Filme erscheinen am 26.04.2024 auch erstmals auf Ultra HD Blu-ray. Die drei Ultra HD Blu-rays werden mit englischem Dolby Atmos-Sound und Dolby Vision HDR präsentiert. Für die deutschen Tonspuren kommt DTS HD HR 5.1 zum Einsatz. Die Ultra HD Blu-rays von "The Abyss" und "Aliens - Die Rückkehr" enthalten neben der Kinofassung auch die jeweilige "Special Edition"-Langfassung. Zusammen mit den Ultra HD Blu-rays werden "The Abyss" und "True Lies" auch erstmals auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

