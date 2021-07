News

Sylvester Stallone: "Rocky IV - Director's Cut" noch in diesem Jahr

Sylvester Stallone kündigt den Start des neuen "Director's Cut" von "Rocky IV" für den November an. Dieser soll aus Anlass des 35-jährigen Jubiläums am 11.11.2021 in den USA veröffentlicht werden. In welcher Form der Film auch außerhalb der USA in der Neufassung erhältlich sein wird, ist noch offen.

Sylvester Stallone hatte in den letzten Monaten via Instagram bereits einzelne kleine Details zum neuen "Director's Cut" verraten. Der genaue Umfang der Veränderungen im Vergleich zur Kinofassung aus dem Jahr 1985 ist nicht bekannt.

Die insgesamt sechs Filme der Rocky-Saga sind bereits seit langer Zeit auf Blu-ray Disc erhältlich und zumindest der erste Rocky-Film mit Sylvester Stallone aus dem Jahr 1976 ist auch bereits im Apple iTunes Store in 4K mit Dolby Vision verfügbar. Eine Ultra HD Blu-ray wurde bislang noch nicht angekündigt.

