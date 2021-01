News

StudioCanal zeigt kostenlose Filme in HD auf YouTube

StudioCanal zeigt derzeit "Half Light" kostenlos auf YouTube. Der Mystery-Thriller mit Demi Moore aus dem Jahr 2005 ist bislang in Deutschland nur auf DVD erhältlich und nicht auf Blu-ray Disc veröffentlicht worden. Auf YouTube ist der Film in HD sowohl in 720p als auch 1080p mit der deutschen Synchronfassung erhältlich. Wie lange "Half Light" dort gratis zu sehen sein soll ist nicht bekannt.

Neben "Half Light" sind im YouTube-Kanal von Studio Canal auch bereits "Spartan" und "Rexx der Feuerwehrhund" in voller Länge kostenlos erhältlich.

