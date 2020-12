News

Star Wars: "The Book of Boba Fett" & "The Mandalorian - Staffel 3" Ende 2021 bei Disney+

Disney kündigt den Start der neuen Star Wars-Serie "The Book of Boba Fett" für den Dezember 2021 bei Disney+ an:

The Book of Boba Fett, a new Original Series, starring Temuera Morrison and Ming-Na Wen and executive produced by Jon Favreau, Dave Filoni and Robert Rodriguez, set within the timeline of The Mandalorian, is coming to @DisneyPlus Dec. 2021.

Dabei soll es sich um eine eigenständige Serie handeln. Die Dreharbeiten sollen laut Jon Favreau bereits begonnen haben. Direkt im Anschluss soll außerdem die dritte Staffel von "The Mandalorian" gedreht werden, deren Start von Disney im Rahmen des "Investor Days" kürzlich für Weihnachten 2021 bei Disney+ angekündigt wurde. Die genaue Reihenfolge der Serien-Ausstrahlung ist noch nicht bekannt.

