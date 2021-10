News

"Sofanella on Tour" mit Heimkino & Premium Sofas kommt in den Norden

© Sofanella

Sofanella zeigt die Heimkino & Wohnzimmer-Sofas der Premium-Line im Rahmen der Sofanella on Tour-Roadshow in der kommenden Woche auch in Hannover, Bremen und Hamburg.

Zu den Highlights im 72 Quadratmeter großen Sofanella-Truck mit ausfahrbarem Pavillon gehört das Bella Heimkino-Sofa mit elektrischer Relaxfunktion, optionaler Mittelkonsole und Getränkehaltern sowie einem USB-Anschluss zum Laden von Smartphones und Tablets.

Damit die Sofanella-Mitarbeiter auch genügend Zeit für Sie haben, ist bereits vorab eine Online Termin-Vereinbarung möglich. Das Sofanella-Team steht für individuelle Fragen und Wünsche zur Verfügung und bietet auch eine Beratung für alle anderen Kinosofas an. Der aktuelle Zeitplan bietet noch Möglichkeiten zur Termin-Buchung an folgenden Stationen der Roadshow:

29.-30.10. Köln Am Schokoladenmuseum 1a 01.-02.11. Hannover Georgsplatz 04.11. Bremen Waterfront Einkaufszentrum 05.-06.11. Hamburg Beach Hamburg 08.-10.11. Berlin EUREF-Campus 11.11. Leipzig Media City Atelier 13.11. Nürnberg Ort wird noch bekannt gegeben

Sofanelle zeigt auf der Tour auch Ecksofas, Sessel und Designer-Stücke in verschiedenen Leder- und Stoffarten und einer breiten Palette an Farbtönen.

© Sofanella

Interessierte können in dem Truck nicht nur ausgewählte Polstermöbel des Sofa-Onlineshops aus der Premium-Line anschauen, sondern zusammen mit Sofanella-Experten auch das eigene Wunsch-Sofa zu konfigurieren.

Wer nicht in der Nähe einer der Städte auf dem Roadshow-Fahrplan wohnt, kann die Sofanella-Sofas auch in einem der zahlreichen Showrooms in Deutschland und Österreich ausprobieren, die auf der Sofanella-Website in der Showroom-Übersicht zu finden sind. Zur Roadshow sind auch Heimkino-Händler eingeladen, die Interesse an einer Zusammenarbeit mit einem eigenen Showroom haben.

Eine Übersicht des genauen Zeitplans für die "Sofanella on Tour"-Roadshow finden Sie unter www.sofanella.de/sofanella-on-tour.

© Sofanella

