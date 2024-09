News

"Showdown in Little Tokyo" mit 8 Filmfassungen auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Showdown in Little Tokyo" auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Dolph Lundgren und Brandon Lee im gemeinsamen Kampf gegen die Yakzua auf den Straßen von Los Angeles erscheint am 24.10.2024 als Mediabook exklusiv im Plaion Shop. Die Blu-ray Disc enthält insgesamt acht verschiedene Film-Fassungen, die mit Seamless Branching-Technologie realisiert wurden. Plaion erläutert diese Besonderheit folgendermaßen:

Im Warner-Master ist eine ikonische Szene stark gezoomt worden, weil dort Equipment im Bild zu sehen war. MittelsSeamless Branching wurden acht unterschiedlichen Fassungen auf die Discs gebracht. Man kann also vorab wählen zwischen "Unrated vs. R-Rated" sowie "Zoomed vs. Nicht-Zoomed" und "Warner Archive Master vs. Alternative HD Master". Daraus ergeben sich acht unterschiedliche Fassungen.

Showdown in Little Tokyo - Mediabook [Blu-ray]

Bild: 1,78:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 2.0)

Anzeige



8 Filmfassungen:

Warner Archive Master:

Unrated

Unrated (zoomed)

R-Rated

R-Rated (zoomed)

Alternative HD-Version:

Unrated

Unrated (zoomed)

R-Rated

R-Rated (zoomed)

Trailer

TV-Spots

Bildergalerie

20-seitiges Booklet mit einem Text von Christoph Kellerbach

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.