SciFi-Thriller "Breathe" im September auf Blu-ray Disc (Update)

Eurovideo veröffentlicht "Breathe" im September auf Blu-ray Disc. Der Weltuntergangs-Thriller mit Jennifer Hudson, Milla Jovovich und Sam Worthington über eine Welt ohne Sauerstoff, in der nur noch das Leben in Bunkern möglich ist, erscheint am 12.09.2024 auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

Update: Die Blu-ray Disc ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

