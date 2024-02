News

SciFi-Klassiker "Der letzte Countdown" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Mediacas veröffentlicht "Der letzte Countdown" (The Final Countdown) auf Ultra HD Blu-ray. Der bislang nur als 4K-Mediabook erhältliche Science Fiction-Klassiker von Don Taylor aus dem Jahr 1980 mit Kirk Douglas, Martin Sheen und Katharine Ross erscheint am 01.03.2024 als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und Trailer dabei.

Der letzte Countdown (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1 (HDR10)

Ton:

Deutsch (DTS-HD Master Audio 7.1)

Deutsch (DTS-HD Master Audio 2.0 Stereo)

Englisch (DTS-HD Master Audio 5.1)

Englisch (DTS-HD Master Audio 2.0 Stereo)

Untertitel: Deutsch + Englisch

Extras:

• Audiokommentar (Director Of Photography Victor J. Kemper)

• Posters & Still Galleries

• Teaser und Trailer

