"Pearl Jam: Dark Matter" ab April mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & LP

Pearl Jam veröffentlichen im April ihr 12. Studio-Album "Dark Matter" als CD und LP sowie als "Deluxe Edition" mit Blu-ray Disc & CD. Die Blu-ray Audio enthält neben einer Hi Res Stereo-Abmischung das gesamte Album auch als Dolby Atmos-Mix.

"Pearl Jam: Dark Matter" wird ab dem 19.04.2024 im Handel erhältlich sein. Ab Mai geht die Band auch auf Welttournee. In Deutschland sind am 2. und 3. Juli zwei Konzerte in der Berliner Waldbühne geplant.

Tracklisting "Dark Matter"

Scared Of Fear React, Respond Wreckage Dark Matter Won’t Tell Upper Hand Waiting For Stevie Running Something Special Got To Give Setting Sun

