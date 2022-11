News

Schwarzenegger-Klassiker "Conan der Zerstörer" erscheint als günstigere Blu-ray Disc

Capelight veröffentlicht "Conan der Zerstörer" (Conan the Destroyer) als günstigere Blu-ray Disc mit Standard-Verpackung. Der Arnold Schwarzenegger Action-Klassiker von Richard Fleischer aus dem Jahr 1984 wurde bereits am 18.11.2022 als "2-Disc Limited Collector's Edition" im Mediabook inklusive DVD veröffentlicht. Die einfache Blu-ray Disc komm jetzt am 16.12.2022 in den Handel.

Der ebenfalls von Richard Fleischer ein Jahr später mit Arnold Schwarzenegger inszenierte "Red Sonja" ist kurzem auch auf Ultra HD Blu-ray und als remasterte Blu-ray Disc erhältlich.

bereits erhältlich:

