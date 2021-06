News

Samsung QLED-Fernseher & Soundbars mit Gratiszugabe nur noch für kurze Zeit

Samsung bietet noch für kurze Zeit einen "Heimvorteil" für QLED-Fernseher mit 8K und 4K-Auflösung sowie Soundbars: Wer bis zum 30.06.2021 eines der Aktionsgeräte im Samsung Online-Shop oder bei teilnehmenden Händlern kauft, erhält für einen Samsung QLED-TV ein Samsung-Smartphone wie z.B. das Galaxy S21 Ultra 5G oder Galaxy S21 5G gratis dazu.

Es stehen über 50 Samsung QLED 8K oder QLED 4K-TVs zur Auswahl. Mit dabei sind auch die neuen Neo QLED TVs sowie Lifestyle-TVs aus den "The Frame", "The Serife" und "The Terrace"-Serien.

Außerdem gibt es auch noch ein Galaxy A51 für den Kauf einer Samsung Q Soundbar oder die Galaxy Buds Live-Kopfhörer für eine Samsung S-Soundbar.

Bei den Fernsehern ist auch noch Streaming-Content von Anbietern wie Sky, DAZN, HD+ und waipu.tv für bis zu 12 Monate inklusive.

Nach dem Kauf eines der Samsung Aktions-Modelle ist bis zum 31.08.2021 eine Registrierung auf der Aktionsseite erforderlich, um die Heimvorteil-Gratiszugaben zu erhalten.

Alle Infos zur "Heimvorteil"-Aktion inklusive der genauen Galaxy-Handys für einzelne Samsung QLED TV-Geräte gibt es auf www.samsung.com/de/offer/heimvorteil-angebote-tv/.

Anzeige

