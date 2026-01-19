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Samsung Mix & Match Deals 2026: Bis zu 2.500 Euro Cashback

Bildquelle: Samsung

Samsung startet in 2026 mit einer neuen Mix & Match Deals Aktion. Wer im Zeitraum vom 19. Januar bis 10. Mai 2026 einen an der Aktion teilnehmenden Fernseher und eine Soundbar kauft, erhält Cashback im Wert von 100 bis 2.500 Euro. Erstmals ist auch der 115 Zoll Micro RGB TV Teil der Samsung-Aktion. Zusätzlich erhalten alle Käuferinnen und Käufer im Rahmen der "Made for Germany"-Aktion bis zu 12 Monate Streaming-Content.

Fernseher und Soundbar können zu unterschiedlichen Zeitpunkten und bei verschiedenen teilnehmenden Händlern oder direkt im Samsung Online-Shop erworben werden. Voraussetzung für das Cashback ist die gemeinsame Online-Registrierung beider Geräte bis spätestens 24. Mai 2026 unter folgendem Link:

Neben dem 115-Zöller Micro RGB TV sind auch zahlreiche OLED-, Neo QLED- und Lifestyle-TVs sowie ausgewählte Soundbars bei der Aktion dabei. Darunter, unter anderem, der Neo QLED 4K QN90F, der Neo QLED 8K QN990F sowie der Samsung OLED-TV S95F, der The Frame (Pro) und die Q-Serie Soundbar HW-Q995GF.

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