"Der Mann, der immer kleiner wurde - Die unglaubliche Geschichte des Mr. C" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Der Mann, der immer kleiner wurde - Die unglaubliche Geschichte des Mr. C" (L'Homme qui rétrécit) auf Blu-ray Disc. Das französische Science Fiction-Abenteuer von Jan Kounen (Dobermann) mit Jean Dujardin erscheint am 06.03.2026 mit deutschem und französischem Dolby Atmos-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist ein Making of geplant.

