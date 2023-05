News

Tina Turner ist tot - Rock-Legende wurde 83 Jahre alt

Tina Turner ist tot. Laut Angaben eines Sprechers soll die Rocksängerin im Alter von 83 Jahren nach längerer Krankheit in Küsnacht am Zürichsee verstorben sein. Tina Turner gelang nach ihrer gescheiterten Ehe mit Ike Turner in den 1980er Jahren ein großes Solo-Comeback mit zahlreichen Top-Hits und Alben wie "Private Dancer" und "Break Every Rule". Es folgte 1988 das Live-Album "Tina Live in Europe" mit Gaststars wie Bryan Adams, Eric Clapton und David Bowie.

Außerdem war Tina Turner auch 1985 im Kinofilm "Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel" zusammen mit Mel Gibson sehen, zu dessen Soundtrack sie auch Songs wie "We don't need another Hero" beisteuerte. Das letzte Studio-Album "Twenty Four Seven" erschien 1999. Tina Turner lebte zusammen mit ihrem späteren deutschen Ehemann Erwin Bach längere Zeit in Köln und hatte sich bereits in den Neunziger Jahren in die Schweiz zurückgezogen.

In den letzten Jahren hatte Tina Turner ihre großen Erfolgs-Alben noch einmal in remasterten Neuauflagen mit zusätzlichen Songs veröffentlicht. Außerdem erschien 2021 die HBO-Dokumentation "Tina" auf Blu-ray Disc & DVD.

