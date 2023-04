News

"Rammstein: Sehnsucht" erscheint als remasterte "Anniversary Edition" auf CD, LP und MC

Rammstein veröffentlichten ihr Album "Sehnsucht" aus dem Jahr 1997 in einer neuen "Anniversary Edition" mit remastertem Ton auf CD, LP und auch als Musikkassette.

Die überarbeitete Neuauflage mit den Singles "Du hast" und "Engel" enthält exklusiv eine neue Mix-Version des Songs "Spiel mit mir". Die CD wird in einem 8 Panel Digipak in Blu-ray-Größe mit geprägtem Silberfolie-Schuber und die Doppel-LP (180 Gramm) in einem Triple Gatefold veröffentlicht. Beide Ausgaben enthalten ein 40-seitiges Booklet mit zahlreichen Portraitfotografien des Künstlers Gottfried Helnwein.

Die "Anniversary Editionen" von "Sehnsucht" werden ab dem 09.06.2023 im Handel erhältlich sein.

"Rammstein: Sehnsucht" Tracklisting

Sehnsucht Engel Tier Bestrafe mich Du hast Bück dich Spiel mit mir Klavier Alter Mann Eifersucht Küss mich (Fellfrosch) Spiel mit mir

