Paramount verschiebt neue "Star Trek" und "Transformers"-Filme

Paramount hat in den USA seinen Terminkalender für einige Kino-Neuheiten aktualisiert und einige Verschiebungen vorgenommen. "Transformers: Aufstieg der Bestien" (Transformers: Rise of the Beasts) wird nicht wie geplant am 23.06.2022 in die deutschen Kinos kommen sondern erst ein Jahr später am 08.06.2023.

Von diesem Termin wurde der neue "Star Trek"-Film von Matt Shakman in den USA auf den 22.12.2023 verschoben und damit in der gleichen Woche wie "Star Wars: Rogue Squadron" starten. Da die Dreharbeiten um nächsten Star Wars-Abenteuer sich aber verzögern, scheint man wohl bei Paramount davon auszugehen, dass Disney diesen Termin nicht halten können wird.

