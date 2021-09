News

Paramount veröffentlicht "The Crow" neu auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht "The Crow" neu auf Blu-ray Disc. Alex Proyas Fantasy-Thriller mit Brandon Lee aus dem Jahr 1994 soll bereits am 07.10.2021 in einer Blu-ray Disc-Neuauflage erscheinen. Details zur Ausstattung liegen noch nicht vor.

Zuletzt wurde "The Crow" von Eurovideo in verschiedenen Varianten auf Blu-ray Disc veröffentlicht.

Die Paramount-Neuveröffentlichung von "The Crow" kommt durch den Einstieg von Paramount bei Miramax zustande, in dessen Rahmen im Herbst ebenfalls u.a. "Scream" auf Ultra HD Blu-ray und "Pulp Fiction" und "Jackie Brown" neu auf Blu-ray Disc veröffentlicht werden. Mit weiteren Miramax-Klassikern dürfte in den kommenden Monaten zu rechnen sein.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.