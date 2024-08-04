News

"Der Junge und der Reiher" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Der Junge und der Reiher" (Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka) im Herbst auf Blu-ray Disc. Das mit dem Oscar für den besten Animationsfilm ausgezeichnete Animations-Abenteuer von Hayao Miyazaki erscheint am 23.08.2024 auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und japanischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

"Der Junge und der Reiher" erscheint am 06.12.2024 auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Da für die Sonderverpackung der 4K-Edition etwas mehr Zeitaufwand benötigt wird, erscheint diese erst mehrere Monate nach der Blu-ray Disc.

