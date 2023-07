News

Nur noch heute: "Handmade"-Aktion bei beyerdynamic

Nur noch heute läuft die "Handmade"-Aktion von beyerdynamic. Hier werden sämtliche Produkte in den Fokus gerückt, die am Produktions- und Heimatstandort des Traditions- und Familienunternehmens gefertigt werden. Rund 80% der verkauften Kopfhörer und Mikrofone werden dort präzise in Handarbeit gefertigt. Nicht nur bei teuren Luxusmodellen, auch günstigere Produkte werden hier noch Schritt für Schritt von Hand montiert. Die Fokus-Produkte sind teilweise zu günstigeren Preisen erhältlich.

www.beyerdynamic.de/deals

