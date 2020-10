News

"Monster Hunter"-Kinostart noch 2020 und neue "Resident Evil"-Filme

Constantin Film hat jetzt den deutschen Kinostart von "Monster Hunter" für den 03.12.2020 angekündigt. Sofern es dabei bleibt, dürfte die Verfilmung der Capcom Videogame-Reihe von Paul W. S. Anderson mit Milla Jovovich bereits mehrere Monate vor den USA zu sehen sein wo derzeit ein Kinostart für den 23.04.2021 anvisiert wird.

Außerdem kündigt Constantin Film eine Verfilmung der Ursprungsgeschichte von "Resident Evil" an, für die Johannes Roberts (47 Meters Down) als Drehbuchautor und Regisseur verantwortlich ist. Der Film soll der Beginn eines neuen "Resident Evil"-Universums werden und 2021 in die Kinos kommen.

Constantin Film übernimmt den Verleih im deutschsprachigen Raum, Sony Pictures Screen Gems Division den in den USA. Zusammen mit Netflix arbeitet Constantin Film ausserdem an einer Resident Evil-Serie.

