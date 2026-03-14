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"Killing Faith" mit Guy Pearce erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Capelight veröffentlicht "Killing Faith" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Western mit Guy Pearce und Bill Pullman erscheint am 28.05.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt HDR10. Bonus-Material wurde nicht angekündigt.

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