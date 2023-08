News

John Woos "Bullet in the Head" erscheint als "Director's Cut" auf Blu-ray Disc

TG Vision/Cargo Records veröffentlicht "Bullet in the Head" (Dip huet gaai tau) erstmals in Deutschland auf Blu-ray Disc. Der John Woo Action-Klassiker aus dem Jahr 1990 erscheint am 23.02.2024 als "Director's Cut" mit der Uncut-Fassung auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc wird mit zwei verschiedenen Cover-Varianten angeboten.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.