News

"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" spielt über 600 Millionen Dollar im Kino ein

Der neue James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) hat bereits über 600 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Der Großteil davon wurde zu 78% international erzielt während der US-Anteil bei 22% liegt. Rückenwind für 007 gab es am letzten Wochenende vor allem durch den Kinostart in China. In Europa ist "Bond 25" vor allem in Großbritannien, Deutschland, Frankreichund den Niederlanden erfolgreich.

Mit der Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung des letzten 007-Abenteuers mit Daniel Craig ist Anfang des kommenden Jahres zu rechnen. Der genaue VÖ-Termin ist noch offen.

Neben den Standard-Editionen sind auch mehrere Steelbooks & Digibooks geplant. Außerdem erscheint eine limitierte Ultra HD Blu-ray-Sonderedition mit Aston Martin DB5-Modell exklusiv bei Amazon.de.

alternativ:

bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.