"Final Fantasy - Die Mächte in dir" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Sony veröffentlicht "Final Fantasy - Die Mächte in dir" (Final Fantasy: The Spirits Within) im Herbst auf Ultra HD Blu-ray. Der Animationsfilm aus dem Jahr 2001 wird in Deutschland voraussichtlich ab dem 18.11.2021 erhältlich sein. Laut US-Informationen wird die Ultra HD Blu-ray u.a. über einen neuen Dolby Atmos-Mix sowie zwei Audio-Kommentare verfügen.

