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Heimkino-Revolution: Sofanella bringt das echte Kinoerlebnis ins Wohnzimmer

Für alle Film-Enthusiasten und Technik-Liebhaber unter den AREA DVD-Lesern gibt es aufregende Neuigkeiten aus der Welt des Heimkinos: Das deutsche Unternehmen Sofanella hat sich auf luxuriöse Kinosofas spezialisiert und revolutioniert damit das Heimkino-Erlebnis. Was früher nur im Kino möglich war, holt Sofanella jetzt direkt ins Wohnzimmer.

Wenn das Sofa zum Kino wird

Die Zeiten, in denen ein Heimkino nur aus einem großen Bildschirm und guten Lautsprechern bestand, sind vorbei. Sofanella geht einen Schritt weiter und macht das Sofa selbst zum zentralen Element des Kinoerlebnisses, damit jeder Schuss, jede Explosion und jeder Motorensound direkt am Körper spürbar wird.

Die Kinosofas von Sofanella machen genau das möglich: Integrierte Vibrationsmotoren unter den Sitzen synchronisieren sich mit dem Sound und lassen Action-Sequenzen hautnah erlebbar werden. Dazu kommt ein eingebautes Surround-System mit Lautsprechern und Subwoofer, das für nötigen Sound sorgt.

Die Steuerung erfolgt komplett über Bluetooth via eleganter Mittelkonsolen. Hier lassen sich nicht nur Lautstärke und Vibration regeln, sondern auch Filme vor- und zurückspulen. Praktisch: Die Konsolen verwandeln sich per Touchbutton wahlweise in Wireless-Charging-Stationen oder Getränkehalter.

Innovation trifft Komfort und Design

Sofanella beweist, dass High-Tech und ansprechendes Design keine Gegensätze sein müssen. Die Kinosofas überzeugen nicht nur technisch, sondern auch optisch. Mit verschiedenen Designrichtungen – von eleganter Retro-Ästhetik bis zu modernen Formen – bieten die Sofas elektrisch verstellbare Fußteile, Sitztiefen und Kopfstützen für maximalen Komfort.

Ein besonderes Highlight sind die versteckten Stauräume in den Armlehnen wie bei dem Kinosofa ARONA: Ein Druck auf die Vorderseite öffnet mehrstöckige Ablagen – perfekt für die Blu-ray-Sammlung, Fernbedienungen oder Snacks. Die Bedienung erfolgt über dezente Touchbuttons an der Innenseite der Armlehnen.

Das Flaggschiff: Kinosofa LINERA

Als neuestes Highlight im Sortiment präsentiert Sofanella das Modell LINERA, das alle Features der Kinosofa-Serie in einem elegant designten 2-Sitzer vereint. Mit seinem Mix aus amerikanischen 50s und ikonischen 60s-Elementen – geradlinige Form, breit gesteppte Polster und ausgestellte Möbelfüße – verschleiert diese Vintage-Ästhetik geschickt die hochmoderne 4D-Technik im Inneren.

Für jeden Geschmack das passende Sofa

Die Kinosofas von Sofanella sind sowohl mit Leder- als auch mit Stoffbezügen erhältlich. Die große Farbauswahl ermöglicht es, das perfekte Kinosofa an die eigene Wohnungseinrichtung anzupassen, ohne Kompromisse bei der Funktionalität eingehen zu müssen.

Für AREA DVD-Leser, die ihr Heimkino-Erlebnis auf das nächste Level heben wollen, ist Sofanella definitiv einen Blick wert. Mehr Informationen zu den innovativen Kinosofas gibt es unter www.sofanella.de.

Bildquelle: Sofanella

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