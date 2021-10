News

"Halloween Kills" als "Extended Version" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc?

"Halloween Kills" erscheint möglicherweise als "Extended Cut" fürs Heimkino. Regisseur David Gordon Green erklärte im Interview mit Collider, dass eine erweiterte Fassung mit einem längeren Ende geplant sei. Dieses soll eine zusätzliche Szene zum Schluss des Films enthalten, die in der Kinofassung nicht enthalten ist. Wie umfangreich dadurch die Spielzeit des "Extended Cut" verlängert wird, ist nicht bekannt.

"Halloween Kills" ist der zweite Teil der 2018 mit "Halloween" gestarteten neuen Trilogie der von John Carpenter entwickelten Horror-Reihe unter der Regie von David Gordon Green, die mit "Halloween Ends" ihren Abschluss finden wird.

"Halloween Kills" startet am 21.10.2021 in den deutschen Kinos. "Halloween Ends" soll am 13.10.2022 folgen.

