Gratis-Serien in 4K, HDR & Dolby Atmos bei Apple TV+

Apple TV+ zeigt immer wieder ausgewählte Inhalte kostenlos, die auch ohne Abo überwiegend in Ultra HD mit HDR & Dolby Vision sowie teilweise auch mit englischem Dolby Atmos-Sound zum Abruf bereit stehen.

Aktuell sind so Episoden aus über 30 Serien aus verschiedenen Themenbereichen kostenlos bei Apple TV+ verfügbar. Darunter sind auch brandneue Serien wie "Die Welt in den Farben der Nacht", "Long Way Up" oder "Teheran" sowie auch einige der Debüt-Produktionen wie "The Morning Show", "See" oder "For All Mankind". Bei den neueren Serien steht meist nur die erste Episode kostenlos zur Auswahl aber von vielen Serien auch gleich mehrere Episoden oder eine komplette Staffel.

Die Gratis-Angebote sind in der Apple TV-App im Bereich "Gratis: Premieren auf Apple TV+" zu finden.

