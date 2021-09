News

"Furiosa": "Mad Max: Fury Road"-Prequel um ein Jahr verschoben

Warner hat jetzt den Kinostart von "Furiosa" um ein Jahr verschoben. Das Prequel zu "Mad Max: Fury Road" sollte nach den bisherigen Planungen am 23.06.2023 in den US-Kinos starten und wird jetzt voraussichtlich erst ab dem 24.05.2024 zu sehen sein. Der "Furiosa"-Drehbeginn in Australien wird derzeit für 2022 vorbereitet.

Inszeniert wird der Film wieder von George Miller, der auch als Autor und Produzent verantwortlich ist. Die Hauptrolle übernimmt Anya Taylor-Joy, die u.a. durch die Netflix-Serie "Das Damengambit" bekannt wurde. Zu den weiteren Darstellern gehören u.a. Chris Hemsworth und Yahya Abdul-Mateen II.

Voraussichtlich am 25.11.2021 erscheinen die drei "Max Max"-Klassiker mit Mel Gibson erstmals auf Ultra HD Blu-ray. Außerdem ist eine Steelbook Collection zusammen mit "Mad Max: Fury Road" für den 09.12.2021 geplant.

