"Fast & Furious 9" als Steelbook auf Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

"Fast & Furious 9" erscheint auch in Deutschland in mehreren Sondereditionen fürs Heimkino. Nachdem jpc bereits seit gestern die 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc verkauft, ist beim Media Markt jetzt auch ein Blu-ray-Steelbook sowie ein zweites exklusives Blu-ray-Steelbook vorbestellbar. Auch die einfache Blu-ray Disc teasert der Media Markt mit Extras wie einem "O-Ring" und austauschbaren Karten an.

Auch bei Amazon.de werden die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc inzwischen gelistet. Dort gibt es auch bereits als Import die Bestätigung für ein 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook sowie die Fast & Furious 9 Movie Collection auf Ultra HD Blu-ray.

Nach dem Kinostart am 15.07.2021 ist mit der Heimkino-Veröffentlichung von "Fast & Furious 9 - Die Fast & Furious Saga" im Herbst zu rechnen. Die Universal-Website nennt für die "Fast & Furious 9" 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und DVD derzeit den 28.10.2021 als VÖ-Termin.

Als Bonus-Material wurden bei der FSK bereits ein rund 47 Minuten langes Making of, zwei Audio-Kommentare sowie mehrere Featurettes geprüft. Beim Ton dürfte wieder mit einem Dolby Atmos-Mix zu rechnen sein.

Update: Beim Media Markt ist "Fast & Furious 9" jetzt auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook vorbestellbar.

