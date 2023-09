News

Facelift der M-Serien-Mikrofone von beyerdynamic jetzt verfügbar

Bildquelle: beyerdynamic

Die M-Serien-Mikrofone von beyerdynamic sind bereits seit Jahrzehnten beliebtes Werkzeug professioneller Toningenieure, Musiker und Produzenten. Einzigartige Aufnahmen und unvergessliche Konzertmomente wurden in Kombination mit den hochwertigen beyerdynamic-Mics bereits geschaffen. Auch heute noch werden die Mikrofone aufwändig von Hand am Firmenstandort in Heilbronn gefertigt. Von der Membran und dem Wandler bis hin zum Mikrofonkorb. Klanglich relevante Bauteile werden nicht zugekauft, sondern in Eigenleistung von beyerdynamic selbst hergestellt. So bewahrt man die volle Kontrolle über den gesamten Produktionsprozess. Darüber hinaus wird jedes Mikrofon individuell vermessen, die Messkurve liegt dem Mikrofon beim Kauf in ausgedruckter Form bei.

Insbesondere Mikrofone wie das M 160, M 88 oder M 201 können aufgrund der exzellenten Klangqualität als Meilensteine der Audiogeschichte gelten. Das angepasste Design des Facelifts verbindet Tradition und Zukunft, ohne dass die bewährte Klangsignatur oder die Produktqualität der Mikrofone verändert wurde.

Die überarbeiteten M-Serie-Mikrofone sind ab sofort im Handel und im beyerdynamic Online-Shop (Klick!) erhältlich.

