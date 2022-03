News

Erster "Memory"-Trailer zum neuen Liam Neeson-Thriller online

In den USA wurde der erste Trailer zum neuen Liam Neeson-Thriller "Memory" veröffentlicht. In dem neuen Film von "James Bond 007: Casino Royale" und "The Protégé" -Regisseur Martin Campbell spielt Neeson einen Auftragskiller, der einen Job verweigert und seine Auftraggeber erledigen will. Neben dem FBI macht ihm auch eine beginnende Demenz zu schaffen, die sein Gedächtnis und Handeln zunehmen beeinträchtigt. Neben Liam Neeson sind in "Memory" u.a. Guy Pearce und Monica Bellucci in weiteren Rollen zu sehen.

"Memory" soll in den US-Kinos am 29.04.2022 starten. Für Deutschland ist noch kein Starttermin bekannt.

