Die Sky Ticket-Highlights im Juni

Sky hat die Highlights für den Streaming-Service "Sky Ticket" im Juni vorgestellt:

Serien, Shows & Dokumentationen

- Intelligence S1 (1.6.)

- Domina S1 (3.6.)

- I'll be gone in the Dark S1 (3.6.)

- Seal Team S4 (3.6.) - TNT Serie

- Botched S7 (7.6.) - E! Entertainment

- Hausbau im Nirgendwo S1 (8.6.) - Discovery

- Final Space S3 (9.6.) - TNT Comedy

- Deadly Cults S2 (14.6.)

- Keeping Faith S3 (15.6.) - Fox

- Coroner S3 (17.6.) - 13th Street

- Goldtaucher der Beringsee S7 (17.6.) - Discovery

- Red Summer - Das Massaker von Tulsa (20.6.) - Nat Geo

- Call Your Mother S1 (21.6.)

- Rick and Morty S5 (21.6.; OmU) - TNT Comedy

- Die Trump Show (21.6.) - Spiegel Geschichte

- Im Schatten der Macht S1 (21.6.) - Spiegel Geschichte

- Breeders S2 (22.6.)

- Mayans M.C. S3 (22.6.)

- Anwälte des Bösen - Zwischen Gesetz und Gewissen (24.6.)

- Pandora S2 (24.6.) - Syfy

- Die 100-Tage-Challange S1 (24.6.) - Spiegel TV

- Car S.O.S. S9 (26.6.) - Nat Geo

- "9-1-1" S4b (30.6.)

- "9-1-1: Lone Star" S2b (30.6.)

Filme

- Wendy - Ein Lebern zwischen den Zeiten (2.6.)

- They Want Me Dead (3.6.)

- Tag der Vergeltung - Ein Vater sieht rot (5.6.)

- The Broken Hearts Gallery (7.6.)

- Becky (10.6.)

- Der Hexenclub (11.6.)

- Love in the Forecast (14.6.)

- Inheritance (18.6.)

- Made in China - Das Leben spricht französisch! (19.6.)

- Wege des Lebens (21.6.)

- Happiest Season (24.6.)

- Horizon Line (25.6.)

- No Good Deed (30.6.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts

- Hannibal (1.6.)

- Schitt's Creek S3 (2.6.)

- Maradona: Tod einer Fußball-Legende (6.6.) - Discovery

- Superstore S3 (7.6.)

- Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit (12.6.)

- Der Exorzismus von Emily Rose (13.6.)

- The Mindy Project S3 (23.6.)

- Kentucky Fried Movie (23.6.)

