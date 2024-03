News

Die Oscar-Gewinner 2024 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

In den USA wurden die 96. Oscars 2024 verliehen. Mit 7 Oscars ist "Oppenheimer" der größte Gewinner inklusive Auszeichnungen für den besten Film und dem ersten Oscar für Regisseur Christopher Nolan. 7 Oscars gingen an "Poor Things".

Die Preise konzentrierten sich in diesem Jahr auf einige wenige Filme. Der Oscar für den besten internationalen Film ging an "Zone of Interest", der auch einen Oscar für den besten Sound erhielt. Sandra Hüller ging aber ebenso wie die deutschen Regisseure Wim Wenders (Perfect Days) und İlker Çatak (Das Lehrerzimmer) leer aus.

"Barbie" enthielt trotz 8 Nominierungen lediglich einen Oscar für den Billie Eilish-Song "What Was I Made For". Als bester animierter Film wurde Hayao Miyazakis "Der Junge und der Reiher" ausgezeichnet und "Anatomie eines Falls" erhielt den Oscar für das beste Drehbuch.

Ein Großteil der Oscar-Gewinner wurde bereits auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc veröffentlicht oder zumindest bereits angekündigt. Hier eine Übersicht der Oscar-Gewinner fürs Heimkino:

bereits erhältlich:

04.04.2024

05.04.2024

11.04.2024

14.06.2024

