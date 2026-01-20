Lucio Fulcis "Das Syndikat des Grauens" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)
FilmArt veröffentlicht "Das Syndikat des Grauens" (Luca il contrabbandiere) auf Blu-ray Disc. Der lange Zeit beschlagnahmte Lucio Fulci-Thriller aus dem Jahr 1980 erscheint am 05.08.2025 uncut mit deutschem und italienischem DTS HD 5.1-Ton als einfache Blu-ray Disc sowie als Blu-ray Disc-Mediabook mit mehreren Cover-Varianten.
Die Blu-ray Disc enthält drei verschiedene Fassungen (Originale Filmfassung mit Tag/Nacht Filter, Vollfarbige Filmfassung ohne Tag/Nacht Filter, Filmfassung mit dem originalen deutschen Filmanfang). Als Bonus-Material sind mehrere Hintergrund-Featurettes geplant.
Update: Die Blu-ray Disc erscheint am 27.02.2026 noch einmal als "Scanavo Full-Sleeve Edition"
- Das Syndikat des Grauens [Blu-ray] bei Amazon.de
- Das Syndikat des Grauens - Mediabook A [Blu-ray] bei Amazon.de
- Das Syndikat des Grauens - Mediabook B [Blu-ray] bei Amazon.de
- Das Syndikat des Grauens [Blu-ray] bei jpc.de
- Das Syndikat des Grauens - Mediabook A [Blu-ray] bei jpc.de
- Das Syndikat des Grauens - Mediabook B [Blu-ray] bei jpc.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.