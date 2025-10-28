News

"Day of the Animals - Panik in der Sierra Nova" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

HanseSound veröffentlicht "Day of the Animals - Panik in der Sierra Nova" im Januar auf Ultra HD Blu-ray. Das Horror-Abenteuer aus dem Jahr 1977 mit Christopher George und Leslie Nielsen erscheint am 23.01.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. ein Booklet und die Featurettes "Wenn die Natur zurückschlägt - Day of the Animals im Blickpunkt" und "Day of the Animals: 30 Jahre später" geplant.

