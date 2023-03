News

David Lynchs "Inland Empire" erscheint mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "Inland Empire" im Juni auf Blu-ray Disc. Der David Lynch-Film aus dem Jahr wurde ursprünglich mit DV-Kameras gedreht und in 4K restauriert. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Trailer sowie eine weitere Blu-ray Disc mit dem Film "More Things That Happened" dabei.

"Inland Empire" soll ab dem 22.06.2023 auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

