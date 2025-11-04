"Das Kanu des Manitu" im Januar auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Constantin Film veröffentlicht "Das Kanu des Manitu" im Januar auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Michael "Bully" Herbigs Fortsetzung von "Der Schuh des Manitu" mit Rick Kavanian, Christian Tramitz, Jessica Schwarz und Sky du Mont erscheint laut den neuesten Handelsinformationen bereits am 02.01.2026 fürs Heimkino und damit fast zwei Monate früher als zuvor geplant. Neu ist außerdem eine zusätzliche Ultra HD Blu-ray/Blu-ray Disc-Mediabook-Edition. Alle Blu-ray-Varianten werden mit deutschem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. ein Making of und Interviews geplant.
Am 14.11.2025 erscheint auch die Bully-Komödie "Erkan & Stefan" als "25 Jahre Jubiläumsausgabe" auf Blu-ray Disc.
