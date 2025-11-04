KEF Lautsprecher mit bis zu 20% Rabatt bis 08. Dezember
Bildquelle: KEF
Unter dem Motto "Eine klangvolle Saison" startet KEF für den Zeitraum vom 03. November bis zum 08. Dezember einen neue Rabatt-Aktion. Ausgewählte WLAN- und HiFi-Lautsprecher aus der LS-Kollektion und dem Q Meta-Sortiment gibt es bis zu 20% günstiger. Da KEF Lautsprecher als sehr preisstabil gelten und der Hersteller im Jahresverlauf eher wenige Preisvorteilsaktionen bietet, ist jetzt eine gute Gelegenheit, bei einigen der beliebtesten Modellen im Sortiment zu sparen.
Das befristete Angebot ist bis 08. Dezember 2025 bei teilnehmenden KEF-Fachhändlern und direkt auf der Website erhältlich:
Angebote in der Übersicht
LSX II LT Wireless HiFi-Lautsprecher
- UVP: 999 Euro
- UVP während der Aktion: 799 Euro
- ERSPARNIS: 200 Euro
LS50 Wireless II HiFi-Lautsprecher
- UVP: 2.499 Euro
- UVP während der Aktion: 1.999 Euro
- ERSPARNIS: 500 Euro
Q1 Meta
- UVP: 548 Euro
- UVP während der Aktion: 449 Euro
- ERSPARNIS: 99 Euro
Q3 Meta
- UVP: 698 Euro
- UVP während der Aktion: 599 Euro
- ERSPARNIS: 99 Euro
Q Concerto Meta
- UVP: 1.198 Euro
- UVP während der Aktion: 999 Euro
- ERSPARNIS: 199 Euro
Q11 Meta
- UVP: 2.198 Euro
- UVP während der Aktion: 1.899 Euro
- ERSPARNIS: 299 Euro
