"Avatar" & "Avatar: The Way of Water" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray - "Avatar 2" auch in 3D

Disney hat in den USA die Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von James Camerons "Avatar: Aufbruch nach Pandora" und "Avatar: The Way of Water" angekündigt. Beide Filme werden auf 100 GB Ultra HD Blu-rays erscheinen, um angesichts der langen Laufzeit eine hohe Video-Bitrate zu bieten zu können, die teilweise über 60 Mbps erreichen soll. "Avatar: The Way of Water" wird auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, Blu-ray 3D & DVD veröffentlicht während "Avatar" als remasterte Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erscheint.

In Deutschland werden beide Avatar-Filme voraussichtlich am 06.07.2023 in den Handel kommen. "Avatar: The Way of Water" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook sowie als Blu-ray 3D-Steelbook - jeweils inklusive Blu-ray Disc. Außerdem erscheinen noch eine einfache Blu-ray Disc und DVD. Bei allen Blu-ray-Editionen ist eine weitere Blu-ray Disc mit Bonus-Material dabei.

Die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray 3D von "Avatar: The Way of Water" werden voraussichtlich mit einem englischen Dolby Atmos-Mix und deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Mehrkanalton ausgestattet sein. Auch "Avatar: Aufbruch nach Pandora" wird mit einem neuen englischen Dolby Atmos-Mix auf Ultra HD Blu-ray präsentiert.

Avatar: The Way of Water (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,85:1 (100 GB Disc) HDR10

Ton: Englisch (Dolby Atmos 7.1.4), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

ca. drei Stunden u.a. mit:

The New Characters of Pandora

The Challenges of Pandoras Waters

Bringing Pandora to Life

Pandoras Return Characters

Avatar: Aufbruch nach Pandora (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,78:1 (100 GB Disc) HDR10

Ton: Englisch (Dolby Atmos 7.1.4), Deutsch (Dolby Digital 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

u.a. mit:

Memories von Avatar

Avatar: A Look Back

Capturing Avatar

+ weitere Featurettes

"Avatar: The Way of Water" ist bereits seit dem 4. April in 4K & HDR als Stream zum Kaufen u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes und ab dem 7. Juni auch bei Disney+ erhältlich.

