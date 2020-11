News

ARD Plus als Amazon Prime Video Channel

Bei Amazon Prime Video ist jetzt neben den kostenlosen Live-Streams der Sender von ARD & ZDF in HD auch das Abrufangebot ARD Plus verfügbar. Dieses bietet u.a. einen Zugriff auf das Tatort-Archiv sowie zahlreiche weitere Film & Serien-Klassiker, Dokumentationen und Kinder-Sendungen der ARD. ARD Plus ist ein kostenpflichtiger Channel für Prime Video-Abonnenten, der 4,99 EUR im Monat (aktuell 4,83 EUR) kostet und 14 Tage gratis genutzt werden kann. Wer ARD Plus nicht nach der Testphase weiter nutzen will, muss das Abo rechtzeitig vorher kündigen.

