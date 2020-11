News

"Peninsula" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray & "Limited Deluxe Edition"

Splendid veröffentlicht im Februar "Peninsula" auf Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray. Der Zombie-Schocker aus Südkorea von Yeon Sang-ho kommt in gleich vier Blu-ray-Editionen in den Handel. Neben der Standard Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray sind außerdem noch ein Blu-ray-Mediabook inklusive dem Mystery-Thriller "Haunters" (2010) und eine "Limited Deluxe Edition" geplant, die die komplette "Zombie"-Trilogie inklusive "Seoul Station" und "Train to Busan" auf Blu-ray Disc sowie "Peninsula" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray enthält. Der "Peninsula"-Verkaufsstart ist für den 26.02.2021 geplant.

alternativ:

Peninsula (Blu-ray Disc / 4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Koreanisch (DTS HD 5.1)

Untertitel: Deutsch, Niederländisch

Extras:

Original-Teaser und -Trailer

Making of

Featurettes

