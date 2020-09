News

Amazon Prime Day startet angeblich am 13. Oktober

Amazon wird den Prime Day in diesem Jahr voraussichtlich im Oktober veranstalten. Das geht aus einer internen Amazon E-Mail hervor, die The Verge gesehen haben will. Demnach soll der Prime Day am 13. und 14. Oktober stattfinden und offiziell von Amazon am 27.09. angekündigt werden. Auf Anfrage wurde dieser Termin von Amazon nicht offiziell bestätigt.

Amazon-Finanzvorstand Brian Olsavsky erklärte aber bereits im August während einer Investoren-Konferenz, dass der Amazon Prime Day 2020 im 4. Quartal stattfinden soll. Und viel Spielraum gibt es auch nicht, wenn im November auch noch der "Black Friday" stattfinden soll. Die auf Marketplace-Verkäufer spezialisierte Website tamebay berichtet, dass Amazon angeblich sogar bereits am 26. Oktober mit ersten "Black Friday"-Promotions starten will, die typischerweise schon ein paar Wochen vor dem großen Shopping-Event stattfinden.

Eine offizielle Website zum Amazon Prime Day gibt es bereits in Deutschland. Auf dieser wird aber bislang noch kein konkreter Termin für das Schnäppchen-Event genannt:

