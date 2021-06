News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Amazon 10 EUR-Gutschein zum Prime Day-Shopping

Amazon.de bietet einen 10 EUR-Gutschein für Prime Day-Angebote an. Den Gutschein erhalten Kunden, die bis zum 20.06. Produkte von kleinen Unternehmen im Wert von mindestens 10 EUR kaufen wie z.B. die 4K Ultra HD Blu-rays Die Kanarischen Inseln und Best of UHD 4k oder die Californication Season 1-7-Box auf Blu-ray Disc.

Das Guthaben kann über eine Bestätigungs-E-Mail angefordert und vom 21.06. bis 22.06. für Prime Day-Einkäufe eingesetzt werden. Details zu den genauen Bedingungen sind auf der Aktionsseite von Amazon zu finden: