Agenten-Thriller "The 355" bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "The 355" im Frühjahr auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray.

Der Agenten-Thriller von Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix) soll am 06.01.2022 in den deutschen Kinos starten und laut Handelsinformationen am 27.05.2022 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray erscheinen.

Das Action-Spektakel ist u.a. mit Jessica Chastain, Penélope Cruz und Diane Kruger besetzt, die als Agenten-Team auf der Jagd nach einer gestohlenen Geheimwaffe sind.

