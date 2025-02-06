"Abenteuer in Rio" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
Fernsehjuwelen veröffentlicht "Abenteuer in Rio" (L’Homme de Rio) am 15.05.2025 auf Ultra HD Blu-ray. Das Jean Paul Belmondo-Abenteuer aus dem Jahr 1964 erscheint als Ultra HD Blu-ray-Mediabbook und 4K-remasterte Blu-ray Disc mit deutschem und französischem DTS HD 2.0-Ton. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Making of-Featurettes geplant.
Update: "Abenteuer in Rio" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
Abenteuer in Rio Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
Bildformat: 1,66:1
Ton: Deutsch DTS-HD 2.0, Französisch DTS-HD 2.0
Untertitel: Deutsch
Bonusmaterial:
- "Die Abenteuer von Adrien: Der Fall Catalan" (ca. 66 Min.)
- "Filmische Brüder" (ca. 10 Min.)
- "Zwischen leicht und ernst" (ca. 14 Min.)
- Kinotrailer
-Digitales Booklet (online abrufbar)
