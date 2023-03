News

"ABBA - Ring Ring" erscheint mit Half Speed Mastering als Vinyl-LP + Picture Disc-Singles

ABBA veröffentlichen ihr Album "Ring Ring" aus dem Jahr 1973 in einer neuen "50th Anniversary Edition" als Doppel LP mit zwei 180 Gramm-Schallplatten. Die Vinyl-Neuauflage wurde von Miles Showell in den Abbey Road Studios mit "Half Speed Mastering" produziert und erscheint am 19.05.2023 in einem Gatefold-Cover mit einer Postkarte als Beilage.

Neben dem kompletten Album erscheinen auch die einzelnen Singles als 7 Inch Picture Discs.

bereits erhältlich:

Tracklisting "Ring Ring"

Seite A

Ring, Ring - Swedish Version

Another Town, Another Train

Disillusion

Side B

People Need Love

I Saw It In The Mirror

Nina, Pretty Ballerina

Side C

Love Isn't Easy (But It Sure Is Hard Enough)

Me And Bobby And Bobby's Brother

He Is Your Brother

Side D

Ring Ring - English Version

I Am Just A Girl

Rock'N'Roll Band

