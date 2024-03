News

"Marillon: An Hour Before It's Dark - Live" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

Marillion veröffentlichen "An Hour Before It's Dark - Live" im Juni auf Blu-ray Disc. Das am 17.03.2023 in Port Zelande aufgezeichnete Live-Event zum ebenfalls bereits auf Blu-ray Disc veröffentlichten 2022er Studio-Album "An Hour Before It's Dark" wird auf Blu-ray Disc, DVD sowie als Doppel-CD und 3 LP-Set veröffentlicht.

Die Live-Aufnahme des kompletten Albums wird auf Blu-ray Disc mit DTS HD MA 5.1 und PCM Stereo-Ton (24 Bit/96 kHz) präsentiert.

"Marillon: An Hour Before It's Dark - Live" soll ab dem 21.06.2024 im Handel erhältlich sein.

bereits erhältlich:

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.