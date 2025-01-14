XXL-TEST: Teufel Kombo 62 CD - leistungsstarker 2.1-CD-Receiver mit DAB+/FM-Radio, Spotify Connect, Bluetooth sowie CD-Laufwerk

Für einen Einzeltest haben wir den Kombo 62 2.1-CD-Receiver aus dem Hause Lautsprecher Teufel erhalten. Die Neuauflage liefert deutlich mehr Leistung und verfügt über mehr Anschlussvielfalt im Vergleich zum Vorgängermodell. Zudem sind Spotify Connect und TuneIn Internet Radio an Bord.

Wie bei Lautsprecher Teufel üblich, ist das Device ausschließlich im Onlineshop oder in einem der zahlreichen Flagshipstores in schwarzer Ausführung für 599,99 EUR (Einzelpreis) erhältlich. Man kann den Kombo 62 auch als Bestandteil vieler Komplettsets kaufen, zum Beispiel zusammen mit den Teufel ULTIMA 40 Standlautsprechern als ULTIMA 40 KOMBO 2 zum Setpreis von 899,99 Euro (Stand 11. Januar 2024).

Mit einem kraftvollen Verstärker mit 2 x 130 Watt an 4 Ohm bei 1 % THD, ist der Kombo 62 CD-Receiver, so argumentiert zumindest Teufel, der perfekte Spielpartner alle Lautsprecher der ULTIMA-, LT-, COLUMA-, SYSTEM- und THEATER-Serie sowie für die DEFINION 3S von Lautsprecher Teufel. Selbstverständlich kann das Device auch mit Lautsprechern von anderen Herstellern eingesetzt werden.

Um den Teufel Kombo 62 CD-Receiver auch für eher traditionell ausgerichtete Anwender interessant zu machen, ist ein integriertes CD-Laufwerk für Audio-CDs, CD-Rs und CD-RWs an Bord. Für eine komfortable Einbindung eines TVs ins Stereo-Setup verfügt das Teufel Device über einen HDMI-Eingang, der eARC und CEC unterstützt. Ein moderner DAB+/FM-Tuner erweitert den Ausstattungsumfang. Weitere Zuspieler können ebenfalls mit dem CD-Receiver verbunden werden, dazu später mehr. Zudem ist ein integriertes WLAN-Modul sowie Bluetooth in der ressourcenschonenden Version 5.2 im Ausstattungspaket enthalten, ebenso ein Kopfhöreranschluss. Modernes Musikstreaming mittels des Smartdevice ist dank Spotify Connect möglich und mit TuneIn ist eine Internet Radio-Plattform integriert.

Frontansicht des Teufel Kombo 62 CD-Receiver

Wenden wir uns nun der Verarbeitungsqualität des Kombo 62 CD-Receivers zu. Der Gehäusedeckel des Device besteht aus massiven Metall, mit einem auffälligem Lochdesign für eine thermische Entlastung der Bauteile auf der Oberseite. Die Frontblende besteht aus Kunststoff und besitzt ein schwarz/mattes Oberflächenfinish. Die Übergänge sind allesamt sehr ordentlich gestaltet und scharfe Kanten können wir an unserem Testsample nicht feststellen.

Farbdisplay an der Front des Kombo 62 CD-Receiver

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Formschön in die Frontblende integriert ist ein optisch ansprechendes Farbdisplay. Es informiert den Nutzer beispielsweise über die derzeitige Wiedergabe, die Eingangswahl und die Uhrzeit. Das Display ist sehr gut abzulesen und mittels der Remote auch dimmbar.

Um das Display befinden sich zahlreiche Bedienelemente, auf die wir nun genauer eingehen möchten. Wir stoßen dort zum Beispiel auf die Funktionselemente für die Wiedergabesteuerung: Mittels des ersten Buttons kann, z.B. während der Spotify Wiedergabe, zum vorherigen Titel gesprungen werden. Das mittig platzierte Bedienelement pausiert bzw. startet die Wiedergabe. Der letzte Knopf wird fürs Skippen zum darauffolgenden Titel verwendet.

Rechts neben dem Display befindet sich das Bedienelement für die Eingangswahl. Der eine Etage tiefer befindliche Button ruft das Systemmenü des Kombo 62 CD-Receiver auf. Dort angelangt, können wir zahlreiche Einstellungen, wie z.B. Equalizer-, Wecker-, Netzwerk-, Sprach-Einstellungen und vieles mehr, vornehmen. Def darunter liegende Knopf wird als "Back" Taste für das Systemmenü oder die Eingangswahl verwendet.

Bedienelemente und Anschlüsse im rechten Teil der Frontblende

Im rechten der Teil der Frontpartie sind ebenfalls zahlreiche Bedienelemente sowie Anschlüsse untergebracht. Ins Auge fällt zunächst das große Drehrad, das als multifunktioneller Dreh-/Drückregler gedacht ist. Zum einen können wir hiermit die Lautstärke regulieren und zum anderen bei der Eingangswahl durch ein Drücken des besagten Elements die Quelle bestätigen. Das Bedienelement besteht aus Kunststoff und wurde auf der Außenseite mit Metall veredelt und besitzt eine gute Rasterung. Daher lässt es sich sehr gut dosieren. Wie meist üblich, auch bei Produkten der Konkurrenz, besitzt das Bedienelement bei unserem Testsample eine gewisse Unwucht, anders ausgedrückt: Es könnte noch sauberer laufen. Rechts daneben sitzt der "On/Off" Button, um den CD-Receiver ein- und auszuschalten. Am USB-C Port können USB-Speichermedien abgespielt oder das Smartdevice geladen werden. Weiterhin steht ein Klinkensteckereingang für den Anschluss eines Kopfhörers zur Verfügung.

Dreh-/Drückregler in der Detailansicht

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Disc-Einschub sowie weitere Bedienelemente

Im linken Teil der Frontpartie sitzt das CD-Laufwerk. Dieses spielt Audio-CDs, CD-Rs und CD-RWs problemlos ab. Bis eine Compact Disc eingezogen und abspielbereit ist, vergehen ca. acht Sekunden, was unserer Meinung nach kein schlechter Wert ist. Darunter befinden sich noch Bedienelemente in Form von Tasten für den Disc-Auswurf sowie vier Favoriten-Knöpfe, allesamt tadellos eingepasst.

Im Lieferumfang enthaltener Signalgeber

Im Lieferumfang des Teufel Kombo 62 CD-Receiver befindet sich eine Fernbedienung, die in schwarz/mattem Kunststoff ausgeführt ist. Der Signalgeber liegt gut in der Hand und die darauf befindlichen Bedienelemente haben einen sehr guten Druckpunkt. Im Einzelnen entdecken wir auf der Remote Taster für die verschiedenen Eingänge sowie Buttons für die Wiedergabesteuerung. Aber auch auf die klanglichen Eigenschäften können wir mit dem Handsender Einfluss nehmen, so finden wir hier Knöpfe für die Abstimmung des Bass- und des Hochtonbereichs. Weitere Tasten, z.B. für die Presets und das Dimmen des Displays, vervollständigen das Sortiment an Funktionen.

Detailansicht der Remote, Teil 1

.... sowie Teil 2

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Die Rückseite des Kombo 62 in der Komplettansicht

Wenden wir uns der Rückseite des CD-Receivers aus dem Hause Teufel zu. Im linken Teil befinden sich die vergoldeten Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse, die sowohl eine herkömmliche Kabelverbindung als auch Bananenstecker aufnehmen. Wem der Klang eines reinen 2.0 Stereo-Setup nicht genügt, der kann über die Subwoofer Pre-Out-Buchse einen externen Subwoofer anschließen. Externe Zuspieler können am Teufel Device, mittels der beiden AUX-Eingängen verbunden werden. Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, verfügt der Teufel Kombo 62 über einen HDMI Eingang inklusive Support für eARC und CEC. Dadurch kann das TV-Audiosignal problemlos auf dem Kombo 62 wiedergegeben werden. Wenn der verwendete TV CEC-fähig ist, ist es möglich, die Lautstärke des CD-Receivers mit der Fernbedienung des TVs anzupassen. Auch das An- und Ausschalten funktioniert auf diesem Weg. Am optischen Digitaleingang können weitere Zuspieler angeschlossen werden und die LAN-Buchse ist für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung zuständig. Abschließend umfasst die Anschlusssektion noch den DAB+-Antennenanschluss. Im Lieferumfang befindet sich eine Wurfantenne, die eine sehr gute Empfangsqualität garantiert.

Anschlusssektion Teil 1

.... sowie Teil 2 der Anschlusssektion

Der Anschluss für die DAB+ Antenne im Detail

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Das Innenleben des Kombo 62 in der Gesamtansicht

Nachdem wir den Gehäusedeckel, der aus Metall gefertigt ist, entfernt haben, wird der Blick auf die inneren Werte des CD-Receivers frei. Bei der Entwicklung des Kombo 62 haben die Ingenieure von Lautsprecher Teufel nach eigenen Worten größten Wert auf eine hohe Langlebigkeit und, dank gesteckter Module, auf ein hohes Maß an Reparaturfreundlichkeit gelegt.

Der Teufel Kombo 62 setzt auf Class-D Verstärker mit kraftvollen 2 x 130 Watt an 4 Ohm bei 1 % THD. Daher können am Teufel Device problemlos Standlautsprecher betrieben werden. Die Wandlung digitaler in analoge Signale übernehmen hochwertige D/A-Wandler von Texas Instruments.

Das CD-Laufwerk im Detail

Sauber gestaltetes Platinenlayout

Weitere Detailaufnahme des Innenlebens

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