XXL-TEST: Kenwood KR-W8000SCD - smarter HiFi-Receiver mit reichhaltiger Ausstattung für unter 400 EUR

Brandneu ist unser nächstes Testsample, vom Traditionshersteller Kenwood haben wir den Smart-HiFi Receiver KR-W8000SCD erhalten. Auch, wenn Kenwood nicht mehr wie früher enorm hochwertige HiFi- und Mehrkanal-Komponenten baut, lässt man es sich doch nicht nehmen, zu fairen Preisen die ein oder andere Überraschung bei smarten HiFi-Devices auf den Markt zu bringen.

Der Kenwood Smart-HiFi Receiver KR-W8000SCD ist ausschließlich in einer schwarzen Farbvariante für 399 EUR im Handel erhältlich.

Für flexible Einsatzmöglichkeiten sorgen ein integriertes CD-Laufwerk, ein DAB/FM-Tuner, Bluetooth-Konnektivität sowie eine Netzwerkschnittstelle. Durch letztere erhält der Nutzer Zugang zu zahlreichen Internet-Radio Sendern. Ebenfalls integriert wurde Spotify, Deezer sowie der Zugriff auf Podcasts. Damit aber nicht genug, so können kompatible Zuspieler noch optisch sowie digital an die Kenwood KR-W8000SCD angeschlossen werden.

Saubere Detailverarbeitung an der Aluminium-Frontblende.

Das Gehäuse der Kenwood KR-W8000 besteht aus Metall und als Highlight verfügt das Device über eine Frontblende aus Aluminium, was in dieser Preisklasse eher selten anzutreffen ist. Die Verarbeitungsqualität möchten wir als hoch einstufen. Unsaubere Übergänge oder scharfe Kanten suchen wir vergebens.

3,2" messendes TFT-Farbdisplay

Im linken Teil der Frontblende finden wir ein 3,2" großes TFT-Farbdisplay. Dieses informiert beispielsweise über die derzeitige Wiedergabe oder den gewählten Eingang. Bei der Wiedergabe von Spotify wird uns zudem eine Coveranzeige präsentiert. Das Display ist sehr gut ablesbar und ist nach unserem Wissensstand, aber nicht dimmbar.

Links daneben positionieren sich ein USB-Eingang sowie eine Buchse für den Anschluss eines Kopfhörers.

USB- und Kopfhörer-Eingang im linken Teil der Frontblende

CD-Einschub und weitere Bedienelemente im Mittelteil der Alu-Frontblende

Im Mittelteil der Aluminiumblende ist das CD-Laufwerk eingelassen, und darunter befinden sich weitere Bedienelemente. Daher ist auch die Steuerung direkt am Gerät möglich. Im Angebot sind hier Taster für den Disc-Auswurf, das Aufrufen des Hauptmenüs, eine Info-Taste sowie Buttons zum Skippen von Titeln. Eine Play/Pause gehört ebenso dazu wie ein Stopp-Knopf. Beim Betätigen der Mode-Taste werden die zahlreichen Wiedergabemöglichkeiten auf dem Display sichtbar. Die Taster sind sauber in die Blende integriert und haben einen guten Druckpunkt.

Kommen wir zurück zum CD-Laufwerk. Dieses spielt Audio-CDs sowie MP3-CDs ab. Für den Einzug und das einlesen einer Compactdisc vergehen knappe 12 Sekunden, was unserer Meinung nach nicht allzu flink ist.

Disc-Einzug im Detail

Dreh-/Drück-Regler im rechten Teil der Front

Weitere Bedienelemente in Form von Dreh-/Drückreglern aus Kunststoff befinden sich im rechten Teil der Frontpartie. Die linke Funktionseinheit im Bilde ist zum Navigieren im Menü oder für das Auswählen der Eingänge zuständig. Mittels Drücken des Buttons werden die Befehle quittiert. Der zweite Knopf ist für das Ein- sowie Ausschalten der Schaltzentrale zuständig. Mittels einer Drehbewegung lässt sich die Lautstärke dosieren. Beide Regler haben eine Rasterung und lassen sich dadurch intuitiv bedienen. Allerdings haben beide Bedienelemente eine deutliche Unwucht, zumindest bei unserem Testsample.

Die Rückseite der Kenwood KR-W8000SCD

Wenden wir uns nun der Rückansicht der Kenwood Komponente zu. Wie wir bereits eingangs erwähnt hat, zeigt sich die Anschlussbestückung gut sortiert.

WLAN-/Bluetooth-Antenne

Tadellos: Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse.

Bis auf HDMI komplett: Subwoofer-Out, Line Out, koaxialer und optischer Digitalausgang, Line In, MM Phono-Eingang, 2 optische, 2 koaxiale Digitaleingänge

Das Anschlusssortiment ist tadellos, bis auf das Fehlen von HDMI, was in diesen Preisregionen aber auch eher selten anzutreffen ist.

Fernbedienung

Die Fernbedienung geht für die Preisklasse in Ordnung

Im Lieferumfang befindet sich eine Fernbedienung, die für den Kaufpreis auf jeden Fall in Ordnung geht. Klar, das Plastik fürs Gehäuse ist eher einfacher Natur, aber die zahlreichen Tasten sind gummiert und weisen einen recht knackigen Druckpunkt auf. Das Navigationskreuz ist gut platziert, und die Quellen haben im oberen Bereich jeweils eine eigene Taste für schnellen Zugriff & Quellwechsel. Die Lasutstärke wird mit zwei relativ kleinen, runden Tasten rechts von der Navigationseinheit justiert, unter dem Navi-Kreuz finden sich Regler für die Einstellung von Bass und Höhen.

Auf der nächsten Seite wenden wir uns der App-Konnektivität zu.

