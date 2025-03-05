XXL-SPECIAL: XOUNTS - Das flexible aktive Soundsystem für Individualisten

Nicht jeder möchte einfach irgendein aktives Soundsystem kaufen - sondern immer mehr potentielle Käufer suchen nach einem Device, das nicht nur schon in der Grundform aus der Menge heraussticht, sondern das zudem viele Individualisierungsoptionen anbieten kann. Genau hier setzt XOUNTS an und offeriert einen aktiven Lautsprecher im charakteristischen Design, den man nach Herzenslust anpassen und durch Zubehör ergänzen kann. Immer bekommt der XOUNTS Käufer den typischen 360 Grad-Sound im Hörraum, dieses Merkmal gehört zum XOUNTS Konzept.

Möchte man seinen eigenen XOUNTS Lautsprecher, so findet man auf der Website einen eigenen Konfigurator, mit dessen Hilfe sich dann genau das gewünschte Produkt realisieren lässt.

Hier geht es zum umfangreichen XOUNTS Konfigurator

Basis ist das „Starter Kit“ mit wahlweise weißer oder schwarzer Grundplatte, in der die Technik sowie die Anschlusssektion eingelassen ist. Das Starter Bundle besteht aus der XOUNTS Base, dem „Pure Glow Style Cover“, einem Bluetooth-Modul sowie einer Energiesparlampe. Der Preis dieses Pakets liegt bei 689 EUR.

Basis-Konfiguration

Style-Cover-Auswahl „Classic“

Style Cover-Auswahl „Rob Prior“

Style Covers „Motörhead“

Wählt man anstatt „Starter Kit“ den Button „Design“, bekommt man für 789 EUR den identischen Lieferumfang, aber der Bezug für den XOUNTS Aktivlautsprecher ist in zahlreichen Designs, von zeitlos-edel bis modern-progressiv, zu haben.

Eine „Classic“ Design-Variante

Rob Prior-Design

Die Designs selber sind wiederum in „Classic“, „Abstract“, Essentials“, „Rob Prior“ und „Anni Carlsen“ unterteilt. Wie man unschwer erahnen kann, handelt es sich bei Rob Prior und Anni Carlsen um renommierte Designer, folglich sind diese Spezialvarianten im Paket mit 838 EUR (Anni Carlsen) beziehungsweise 938 EUR (Rob Prior) teurer.

Alice Cooper-Cover

Für Musik-Fans wird eine weitere Möglichkeit zur Individualisierung besonders interessant, und diese findet man unter dem Reiter „Bands“. Je nach Band sind unterschiedlich viele Varianten der Style Cover erhältlich, sodass man sich den Favoriten aussuchen kann. Insgesamt gibt es die folgenden Bands und Festivals: Skid Row, Wacken, Motörhead, Iron Maiden, Sammy Hagar, AC/DC, 5FDP, Alice Cooper, Mötley Crüe und Slayer. Der Preis der Band-Editionen im Paket: 838 EUR.

Zubehör

Diese Pakete werden aber die meisten „XOUNTER“ nicht allein kaufen, denn zu verlockend sind die weiteren Individualisierungsoptionen. Zu erwähnen wären beispielsweise die WiFi LED Bulb für 59 EUR, der Wheel Trolley für den komfortablen Transport auf Rollen (96 EUR) oder der Schutz gegen das nasse Element (Raincoat, 74 EUR).

Wer die WiFi LED Bulb zusätzlich in den Warenkorb legt, bekommt per dafür vorgesehener App steuerbare stimmungsvolle Lichteffekte.

Auf der zweiten Seite folgen viele Fotos vom XOUNTS System und dem Kartoninhalt.

